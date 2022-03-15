台積電股價下探560元創5個月低 市值縮水3111億元

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（中央社記者張建中新竹15日電）費半指數重挫96.65點，跌幅3.07%，台積電ADR跌破100美元大關，台積電今天股價同步走跌，早盤達新台幣560元，創5個多月新低，下跌12元，市值縮水3111億元。

美國聯邦準備理事會16日將宣布升息，以控制通膨，美股多半下跌。道瓊工業指數小漲1.05點；那斯達克指數下挫262.59點，跌幅2.04%；費城半導體指數挫跌96.65點，跌幅3.07%。

台積電美國存託憑證（ADR）跌破100美元關卡，收在99.3美元，下跌2.11美元，跌幅2.08%。台積電早盤股價達新台幣560元，創5個多月新低，下跌12元，市值縮水3111億元，滑落至14.52兆元，並影響指數約100點。

據統計，外資連續16個交易日共賣超台積電43萬7979張，連續賣超天數創2年多來新高。至3月11日，台積電持股1000張以上大股東降至1544人，較上一週減少11人。零股股東人數則增加超過10萬人，增至69萬8999人。

台積電持股1張至5張股東也增加3萬8070人，增至37萬2034人。台積電股東總人數增加15萬153人，達115萬3854人。

法人表示，俄烏戰事與美國升息將是左右國際股市表現的兩大關鍵要素，也將牽動台股與台積電動向，是市場關注焦點。（編輯：趙蔚蘭）