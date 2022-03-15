俄烏戰爭加上疫情爆發 中國經濟穩成長面臨難關

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（中央社台北15日電）中國設定今年經濟成長率目標5.5%，然而隨著俄烏戰事爆發、新一波COVID-19疫情再起，使原本就不容易的目標更為艱難。分析認為中國經濟穩成長不確定性加大，投資機構可能下調經濟預測。

中國國務院總理李克強上週在人大會議中發布政府工作報告，設定今年經濟成長目標在5.5%左右，並稱「必須要付出艱苦努力才能達到目標」。

此話言猶在耳，俄烏戰事持續推升全球能源價格，加上中國本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情近日爆發，波及全國27個省區市，包含深圳、東莞等工業與科技重鎮接連封城。諸多不確定因素正影響中國「六穩六保」政策，原本就已經不容易的經濟成長率5.5%目標也更艱難。

據路透社報導，戰爭、疫情與通膨是當前全球的三重難題，中國選擇處理的方式和美國有很大不同，無論是應對疫情的政策或是提振經濟的藥方。

一名隸屬於中國國家發改委官方研究機構的專家在報導中提到，「今年是政府換屆年，穩是重中之重，這個穩包含經濟穩、社會穩」，根據今年前兩個月的經濟數據，包括進出口以及發電量、用電量等資料預判，第1季經濟情形應該還不錯，表現會較去年同期好，但「3月突然爆發的疫情讓人猝不及防」。

他指出，如果這次上海、深圳等地疫情防控能快速有效控制，4月份疫情態勢有所好轉，「不僅為中國防疫政策帶來諸多嘗試，也有助於實現經濟預定目標」。

然而，目前的實際情形是，在內憂外患夾擊下，中國經濟將面臨大考驗，部分投資機構擔心中國今年成長目標能否實現，甚至憂心「今年第1季可能是全年經濟成長高點」。

報導引述野村證券最新發布報告顯示，中國經濟可能再次受到嚴重打擊，越來越多的城市正在關閉實體服務，旅行變得越來越困難，建築和一些製造業活動可能會暫停，「我們認為中國今年5.5%左右的GDP增長目標越來越不切實際」。

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報導並引述花旗銀行策略報告，中國本土疫情加劇正迫使中國當局實施更嚴格的限制和封鎖，這些行動符合中國的「清零戰略」，但這和世界其他地區採行「與病毒共存」的轉變形成鮮明對比。

報告指出，這些更嚴格的限制措施包括封鎖半導體製造和金融中心上海，以及作為國內主要科技公司樞紐的深圳，「可能會進一步加劇供應鏈的壓力，尤其是全球的科技供應鏈」。（編輯：吳柏緯/李雅雯）1110315