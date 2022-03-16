美股強彈有利台股 留意聯準會利率會議

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（中央社記者潘智義台北16日電）美股大漲，4個交易日來首度收紅，法人認為，台股15日走跌後，賣壓減輕，有利反彈，但美國聯邦準備理事會（Fed）利率會議宣布結果前，市場仍有觀望氣氛。

美股強彈，道瓊指數大漲近600點；標普500指數漲逾2%，4個交易日來首度收紅。俄烏戰爭持續之際，國際油價跌破100美元關卡，通貨膨脹憂慮緩和，助長股市買氣。

美股3大指數開高走高，尾盤直線拉升，道瓊工業指數終場大漲599.1點，漲幅1.82%，收33544.34點。標準普爾500指數勁揚89.34點，漲幅2.14%，收4262.45點。以科技股為主的那斯達克綜合指數猛漲367.4點，漲幅2.92%，收12948.62點。

標普500指數連3黑止步，從年初所創歷史高點回檔幅度縮小到11.1%，仍未脫離從前波高點拉回逾10%的技術修正領域。

台北股市15日開低走低，收在16926.06點，大跌336.98點，跌幅1.95%，跌破萬七整數關卡，成交金額新台幣3705.76億元，加計盤後交易約3818.5億元。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，台股原本相對國際股市抗跌，但15日補跌之後，賣壓減輕，後續跌勢可望趨緩，但美國聯準會宣布升息前，觀望氣氛仍在，維持弱勢格局，待美升息後才利空出盡。

蔡明翰指出，3月上半月台股壓力較大，但補跌出量爆長黑K棒後，回到與國際股市相當位階，下半月反而有機會反彈，若俄烏戰事拖到4月，仍可能出現新的一波跌勢。

他建議，若俄烏戰事未停前，選股仍以原物料、航運股為主，金融股也可考慮。

產業動態方面，長榮海運宣布史上首次減資，金額317.6億元，減資幅度60%，擬消除股數31.75億股，每股將退還股東現金6元。長榮去年每股盈餘45.57元，董事會決議發放現金股利每股18元，加上每股6元現金減資，股東每股可領取現金24元。

萬海15日公布2021年稅後純益1033.43億元，每股稅後盈餘（EPS）42.35元，年增813%。董事會通過配發現金股利10.5元及股票股利1.5元。

中華汽車2021年度每股盈餘（EPS）7.67元，年成長27.6%，創下歷年最佳記錄。董事會決議每股配發5.5元現金股利，發放率約72%，高於近5年股利發放率平均值；按15日收盤價62.1元計算，現金殖利率約8.8%。

筆電代工廠英業達15日董事會通過2021年度財報，合併營收5197.32億元，年增2.25%；營業利益47.25億元，年增6.38%，因業外收入年減近50%，歸屬母公司業主淨利為65.38億元，年減13.38%；每股盈餘1.82元。（編輯：張均懋）1110316