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長榮減資6成 早盤開高後翻黑一度跌逾4%

2022/3/16 09:54（3/16 10:13 更新）
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（中央社記者賴言曦台北16日電）長榮2021年每股盈餘（EPS）新台幣45.57元，並宣布減資60%，返還股東6元，加上18元現金股利，股東每股可領24元；長榮股價早盤開高上漲至163.5元後翻黑，最低一度跌7元來到151元，跌幅逾%。

長榮昨天召開法人說明會，公布2021年獲利2390億元，年增880%，每股盈餘（EPS）達45.57元，創史上最高。

長榮昨天召開重大訊息記者會宣布減資317.6億元，幅度達60%，消除股數31.75億股，每股將退還股東現金6元，加上董事會決議發放的18元現金股利，股東每股可領取現金24元。

長榮早盤開高後隨即賣壓湧現，開盤160.5元上漲2.5元，雖一度上攻至163.5元，而後拉回翻黑，最低跌幅逾4%。

另外萬海昨天也公布財報，2021年獲利1033.43億元，EPS達42.35元，年增813%；萬海董事會擬配發每股10.5元現金股利，股票股利每股1.5元。萬海今天開盤價176元，漲3.5元，同樣開高後翻黑，最低來到164.5元，跌8元。（編輯：張均懋）1110316

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