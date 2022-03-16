台股開高後翻黑失守萬七 航運股弱勢

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（中央社記者潘智義台北16日電）美股強彈，台股早盤一度大漲逾百點，重回萬七之上，隨後一路走低回到平盤附近，又跌破萬七關卡。

10時49分止，加權指數來到16924點，跌1.94點，成交金額新台幣2068億元，8大類股漲跌互見。

權值王台積電今天除息，盤中來到565元，上漲10元後漲勢收斂；蘋果光學鏡頭供應商大立光早盤來到1995元上漲30元後，又回到平盤1965元；鴻海在平盤101元之上游走，聯發科先漲後翻黑，又回到平盤904元附近徘徊。

貨櫃三雄長榮宣布現金減資及發放股息利多，股東每股可領取現金24元，股價先漲後跌，一度下跌9元來到149元；萬海也先漲後跌，陽明翻黑後回到平盤130元附近。

德信證券副總經理吳文彬接受電訪時表示，美股破底後反彈，台股反彈後又翻黑，從台積電除息行情不夠理想，長榮宣布利多不漲來看，多少反映本土資金信心不足。

吳文彬認為，台股多空交錯，除俄烏戰事之外，中國深圳封城效應波及中概股，現階段還是要看美國聯準會升息後，美科技股能否順勢續彈，帶動台股重回年線之上，才有利盤勢向上。

另外，除本土資金動態，台指期結算、外資空單留倉數量也是重要指標；台股要反彈仍需台積電、鴻海、聯發科等權值股表現。（編輯：張均懋）1110316