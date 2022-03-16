信驊早盤股價一度超車矽力-KY 登台股股王

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（中央社記者張建中新竹16日電）台股股王寶座一度易主，矽力-KY股價連日下挫，今天早盤最低滑落至新台幣2645元，跌落股王寶座，由信驊取代，成為台股新股王。

因去年第4季毛利率與獲利表現不如預期，加上大環境有變數，且競爭對手德儀（TI）將擴充12吋晶圓產能，矽力-KY面臨沉重賣壓，股價連2個交易日重挫跌停，15日滑落至2770元。

矽力-KY今天股價延續疲弱走勢，早盤一度達2645元，下跌125元，創去年5月18日以來新低價。股價短短3個交易日已大跌770元，跌幅達22.54%。

伺服器管理晶片廠信驊近日股價同步走跌，不過，跌勢相對緩和，14日及15日合計下跌245元，滑落至2655元，大幅拉近與矽力-KY的差距。

信驊今天股價止跌反彈，早盤達2810元，大漲155元，超越矽力-KY，躍居台股股王寶座；矽力-KY則落居台股股后。

不過，隨後矽力-KY在低接買盤湧入，股價震盪走高，由黑翻紅，達2830元，上漲60元，並奪回台股股王寶座，預期近日矽力-KY與信驊將展開台股股王爭奪戰。（編輯：趙蔚蘭）11100316