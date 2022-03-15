1股就能領 大魯閣送股東2800元消費抵用券

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（中央社記者江明晏台北15日電）大魯閣今天宣布，今年股東會紀念品將透過「大魯閣集團APP」提供「700元消費抵用券」及7張「每月玩樂買1送1券」，價值逾新台幣2800元，且持股1股的股東就能領，市場將關注明天股價表現。

由於去年大魯閣實業送出「大魯閣集團600元消費抵用券」，吸引大批投資人進場，帶動大魯閣股價飆上漲停板，今年紀念品優惠金額再加碼，市場將關注明天股價表現。

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大魯閣說明，今年消費抵用券可直接折抵消費金額；買1送1券則可選擇指定業態消費，自民國111年6月起，每月限使用一次，共7次；適用於全國10家大魯閣棒壘球打擊場、3家大魯閣保齡球館、桃園的大魯閣卡丁車場、16家遊戲愛樂園、新竹大魯閣「福湯岩盤浴」及台中及台南的2家ROLLER 186滑輪場。

大魯閣強調，股東持股不限股數，均予發放，111年3月30日為有權參加股東會之最後買進日。大魯閣股東會預計於6月1日舉行，4月3日停止過戶，股東收到開會通知單，可以透過下載「大魯閣集團APP」線上領取使用。（編輯：黃國倫）1110315