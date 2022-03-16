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台積電除息開盤股價衝至564元 重演秒填息

2022/3/16 09:12（3/16 10:13 更新）
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台積電15日開盤跳空，再次演出「秒填息」戲碼。（中央社檔案照片）
台積電15日開盤跳空，再次演出「秒填息」戲碼。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹16日電）台積電去年度第3季現金股利今天除息，股價表現強勁，開盤跳空達新台幣564元，上漲9元，順利完成填息，再次演出「秒填息」戲碼。

台積電去年度第3季現金股利今天除息，每股配發2.75元現金，總金額713.08億元，預計4月14日發放。據證交所估計，台積電除息影響大盤指數約23.14點。

三大法人於15日台積電除息前夕買賣超情況不同調，外資賣超台積電5萬8984張，連續17個交易日共賣超49萬6963張，投信與自營商15日則同步合計買超2442張，呈土洋法人對作局面。

台積電盤中零股交易熱絡，15日成交股數一舉突破1000萬股，達1001萬6561股，較14日大增2.58倍，單日成交金額達56.09億元。零股股東壓寶除息行情意味濃厚。台積電股價收在558元，創6個多月新低，下跌14元。

台積電自2019年起改採每季配息，過去10次除息皆順利完成填息；其中，6度在除息當天快速填息，填息時間最長為15個交易日。

台積電今天股價表現強勁，開盤跳空達564元，上漲9元，順利完成填息，再度演出「秒填息」戲碼，不僅維持每次除息皆順利完成填息的亮麗表現，並將除息當天就填息的紀錄進一步推升至7度。

台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，他在退休後若未處分手中持股，估計將有3.43億餘元入袋。

台積電董事長劉德音持股1291萬餘股，估計將有3551萬餘元股息入袋；總裁魏哲家持股587萬餘股，也將有1616萬餘元入袋。行政院國家發展基金管理會持有台積電16.537億股，估計將有45.47億餘元入帳。（編輯：趙蔚蘭）1110316

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