櫃買市場業績發表會 3/29起連推8場

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（中央社記者韓婷婷台北16日電）配合上櫃公司110年度財務報告陸續公告，櫃買市場業績發表會將從3月29日起連推8場，24家公司陸續登場，永續發展主題首度入列。

櫃買中心表示，配合上櫃公司110年度財務報告陸續公告，為利投資人瞭解上櫃公司最新財務及業務資訊，將辦理8場「櫃買市場業績發表會」，日期分別為3月29日、4月1日、7日、8日、11日、12日、13日及15日，同樣採線上直播方式，不開放投資人現場參與，由與會公司代表進行簡報直播，並針對投資人會前所提問題進行回覆。

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櫃買中心表示，系列業績發表會分別安排櫃買指數及特色產業等多樣化主題，包含永續發展、櫃買特色、電子零組件、半導體、半導體應用及富櫃200等，與會公司包含穩懋、大江、太醫、明安、朋億、美琪瑪、西柏、三聯、久正、千如、臺慶科、信昌電、環球晶、中美晶、力旺、杰力、茂達、晶焱、笙泉、利機、通泰、同致、茂迪及大樹，共邀請24家上櫃公司參與。

櫃買中心指出，各場次與會公司簡報檔將於發表會前一營業日下午5點前置於活動網頁下載專區，投資人可於發表會當日中午12點前，於活動網頁提問欄位輸入想詢問的財務業務問題。（編輯：趙蔚蘭）1110316