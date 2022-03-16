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台積電強勢秒填息 外資連18賣動向可留意

2022/3/16 17:06
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（中央社記者張建中新竹16日電）台積電去年度第3季現金股利今天除息，再度演出開盤即強勢填息的「秒填息」戲碼。只是外資今天持續賣超1萬9087張，連續18個交易日共賣超51.6萬張。

台積電去年度第3季現金股利今天除息，每股配發2.75元現金，總金額713.08億元，預計4月14日發放。據證交所估計，台積電除息影響大盤指數約23.14點。

台積電今天股價一開盤即跳空達564元，上漲9元，順利完成填息，再次演出「秒填息」戲碼。台積電自2019年起改採每季配息以來，11次除息皆順利完成填息，其中，7次是除息當天就完成填息。

台積電盤中股價一度走弱，滑落至平盤555元，終場收在558元，上漲3元，市值14.46兆元。

據統計，外資今天持續賣超台積電1萬9087張，連續18個交易日共賣超51.6萬張。零股交易則明顯降溫，成交股數降至371萬6480股，較15日減少62.9%，成交金額降至20.74億元。

法人表示，台積電今年營運可望有亮麗表現，美元營收將成長25%至29%，續創歷史新高，只是俄烏情勢發展與美國升息將左右國際股市表現，並牽動外資動向，連帶影響台積電後續股價表現，是追蹤觀察重點。（編輯：楊凱翔）1110316

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