美聯準會進入升息循環 富邦國泰等金控喜迎獲利補丸

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（中央社記者謝方娪、蘇思云台北17日電）美國聯準會宣布3月升息1碼，如外界預期正式啟動升息循環。金控認為，升息對金融市場短期有波動、長期屬利多，隨利差擴大，銀行獲利動能可望吃大補丸，壽險投資也將受惠。

為壓抑飆上40年新高點的通膨率，美國聯準會今天宣布升息1碼，為2018年以來首次調高基準利率，宣告美國正式進入升息循環。

多數金控都預期今年為升息年，對今年旗下銀行獲利展望保持樂觀。公股龍頭兆豐金先前表態，聯準會升息對兆豐金將是一大利多，利差及資金運用收益可望提升，今年獲利動能將走高。

金控雙雄之一的富邦金認為，聯準會進入升息循環，可望為人壽投資面、銀行利息收入面帶來正面效益。

富邦金指出，升息有利人壽提高新錢收益率，人壽將把握時機投放，正利差預估可維持良好水平；從避險面而言，雖然美元升值對CS（換匯契約）成本上升有壓力，但人壽去年第4季已開始將部分CS合約天期拉長，鎖定避險成本，另因NDF（無本金交割遠期外匯）成本降低、新台幣波動趨穩，預估整體避險成本將與去年同期接近。

另依現行北富銀資產負債部位估算，聯準會升息1碼，銀行未來1年淨利息收入可增加新台幣3億元，淨利差可望上升1個基本點；若未來新台幣跟進升息1碼，估計未來一年淨利息收入增加18億元，淨利差可大幅提高6.3個基本點。

國泰金指出，聯準會升息，短期對壽險業既有債券投資評價有負面影響，但另一方面新錢投資報酬率會較好，可望提升再投資報酬率，有利提升壽險業長期財務表現、改善利差損。

此外，國泰金說，在升息環境下，有助銀行利差擴大、提升銀行業核心利息收益，財管客戶會有資產配置調整需求，對財管手續費收入屬於正面影響。

中信金說，美國及主要歐美國家貨幣政策今年有很大機會同步朝正常化方向前進，包括縮減購債、升息、縮表等，貨幣政策趨緊過程難免加大金融市場波動，不過市場整體流動性充裕，升息又有助銀行提升獲利，整體環境仍有利金融業營運發展，持續密切觀察相關影響。

新光金分析，聯準會確定升息，對銀行獲利有助益，目前美元放款占比為1成上下，美元升息1碼，估全年淨利差可望上升近1個基本點，另因新台幣資產較多，若新台幣跟進升息1碼，全年淨利差可望提高4至5個基本點。

此外，新光金指出，聯準會升息，壽險新錢投資報酬率可望提升，有助經常性收益率走高。（編輯：潘羿菁）1110317