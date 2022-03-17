Fed升息抑通膨 俄烏戰爭、中國疫情再起添物價變數

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（中央社華盛頓17日綜合外電）美國聯邦準備理事會（Fed）今天決議升息1碼，為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來首見，同時透露將繼續升息，並警告年底前通膨仍將盤旋高點。

聯準會今天一如預期升息1碼，這是美國2018年以來首次升息，升息幅度被認為溫和，但外界預期聯準會今年升息次數將增加一倍以上，總共7次 ，以利遏止美國40年來最高的通膨率。

過去一年來，聯準會飽受外界批評低估通膨，如今通膨潛藏更多不確定性。國際能源受到俄羅斯侵略烏克蘭戰爭影響，價格一路飆漲，加上中國疫情再起製造業重鎮封城，全球供應鏈塞車問題雪上加霜，進一步推升物價。

攀升的通膨要返回近正常水準還有一段長路要走，但聯準會必須避免強力或突然干預，導致經濟衰退。根據會後公布的最新預測，聯準會預期通膨將盤旋高點，即便將升息列入考量，年底通膨預期仍將攀至4.3%。

隨著聯準會官員準備展開一連串升息行動，試圖控制飆升的通膨，他們似乎又再一次鎖定變動中的目標。供應鏈問題好不容易在1月和2月浮現改善跡象，又因為俄羅斯侵略烏克蘭、中國廣泛性封城而陷入混亂，這些變化恐讓交貨時間延後，價格走高。

在歐亞中樞爆發的俄烏戰爭導致航班海運大亂，同時對鈀金、鎳和小麥供應造成威脅，並推升能源價格，進一步帶動通膨上揚。汽車製造商因為零件短缺已暫時停工，俄羅斯也宣布自身的出口管制計畫報復西方的全面制裁措施。

近日來，中國各城市和各省分實施廣泛性封城，力阻Omicron變異株疫情擴大。華南電子業製造重鎮和重要港口深圳宣布封城7天，鴻海也表示深圳廠將暫時停工。

加州大學柏克萊分校經濟學教授歐布思費爾（Maurice Obstfeld）指出，對於升息必須到什麼程度，以及升息速度要多快，才能將通膨控制下來，聯準會創造了一個更不確定性的局面。

這個問題不是只出現在美國。「倘若是在英國或某個富裕的歐洲大陸國家。這沒什麼大不了。」

「但假如是在一個物價已經攀升的小型新興市場，基本上亞洲以外到處都是，我想你得擔心相關衝擊，因為現在正進入一個國際資本市場更加脆弱的局勢，首當其衝的就是小型新興市場。」

美國升息的時候，投資人通常會將資金從風險較高的經濟體撤出，造成當地貨幣貶值。

就在這些國家的財政預算因疫情而左支右絀之際，這也對政府帶來了壓力，尤其是背負龐大以美元計價債務的國家。

然而，俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭，導致全球石油和糧食市場大亂，又讓情勢雪上加霜。

同時也擔任皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）研究員的歐布思費爾表示，聯準會的職責不在聚焦外溢效應。

「但破壞或潛在破壞全球市場穩定的終極因素是失控的美國通膨。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110317