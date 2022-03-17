燦星旅整頓2年再出發 侯佑霖拚今年損平

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北17日電）燦星旅董事長侯佑霖今天表示，歷經2年整頓，燦星旅將瞄準高端旅遊市場，除成為新加坡悅榕集團總代理，也積極結合亞果發展海上遊憩事業，力拚今年損益兩平。

2020年3月底，台南幫出身的亞果遊艇集團董事長侯佑霖入主燦星旅後就遭逢疫情逆風，卻剛好也給了侯佑霖調整經營方向和整頓財務的時間。

燦星旅董事長侯佑霖今天舉行記者會表示，2年多前入主燦星旅是希望補足亞果遊艇在陸地旅遊不足的缺口，但燦星旅擁有許多資源，未來不會只侷限在海洋遊憩事業，將透過代理悅榕集團產品經營高端與深度旅遊，目標今年拚損平。

他表示，入主燦星旅後，這兩年除了致力財務健全，也準備好要打仗前的「糧草」，燦星旅今天也通過聘任新任總經理殳蓁蓁。

殳蓁蓁原先在新加坡悅榕集團擔任台灣行銷總監，與亞果遊艇集團在台南安平港打造台灣第一家悅榕集團旗下酒店安平港悅椿度假酒店後，在侯佑霖延攬下加入燦星旅遊。

殳蓁蓁表示，過去2年，旅遊業因疫情「困在台灣」，但國旅發展卻十分興盛，未來將以新加坡悅榕集團總代理的角色出發，發展高端與深度旅遊，而國外旅遊已著手準備日韓旅遊團，將陸續上架，瞄準國境開放時的旅遊商機。

侯佑霖坦言，目前對境外旅遊還沒有很看好，認為不到會獲利的程度，但今年是一個準備年，上半年看好國旅，將投資澎湖舉辦春浪，下半年則會做海外小規模的精緻小團，例如：越南悅榕莊等，並開始挹注營收，但整體占比不會太高，約占10%、20%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在飯店經營的部分，燦星旅簽下榕集團項目開發暨集團旗下飯店在台總代理。未來，不僅維持悅榕集團飯店與原有簽約旅行社之間的系列團合作，更將以燦星旅規劃貴賓行程以區隔市場，並增加市占率。

另外，除了亞果遊艇集團於2017年在台南簽下安平港悅椿度假酒店外，陸續澎湖青灣及其他具潛力的土地開發案，也將一一實現開發飯店，以增強亞果燦星自有品牌飯店的經營實力。（編輯：蘇志宗）1110317