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外資回頭 新台幣終結連4貶收28.456元

2022/3/17 18:34
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（中央社記者蘇思云台北17日電）美國聯準會宣布升息1碼，台北股匯市雙漲，外資回頭，新台幣兌美元今天收盤收28.456元，升值1.69角，單日升幅0.59%創逾2年新高，台北及元太外匯市場總成交金額放大到24.815億美元。

美國聯準會（Fed）宣布升息1碼（即0.25個百分點），正式啟動升息循環，最快將在今年5月啟動縮表，市場正面解讀，美股勁揚，台股今天大漲507.39點，收在17448.22點，成交值新台幣4008.73億元。三大法人同步買超，合計買超500.1億元。

外匯交易員表示，台股大漲，外資資金回頭，帶動新台幣盤中一度升值逾2角，尾盤升幅雖然收斂，但仍升值達1.69角；新台幣兌美元今天開盤價為28.590元，最高28.424元、最低28.590元，最後收在28.456元，是本週以來新高。

外匯交易員表示，Fed升息消息一出，相關不確定性淡化，美元指數回落，亞洲貨幣今天則多數都走揚，台灣央行今天傍晚也宣布升息1碼，新台幣後續走勢仍要持續關注美元以及外資動向。（編輯：楊凱翔）1110317

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