長榮航孫嘉明：油價上漲 機票價格將會反映

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（中央社記者賴言曦台北18日電）邊境解封議題熱，外界好奇解封後機票價格落點。長榮航空總經理孫嘉明今天表示，就算疫情落幕仍勢必要維持部分防疫工作，且燃油、原料價格齊漲，預期未來機票價格會有反映，不過漲多少還需要精算。

孫嘉明今天出席長榮航空在華山文創園區舉辦的「青森零距離」特展，並接受媒體聯訪，針對解封後票價作上述表示，並就中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中提出的逐步縮短檢疫天數至7天、5天、3天的規劃指出，如果照這個時程走，便可樂觀看待下半年客運航班的復甦。

至於目前歐洲航線復飛情況，孫嘉明坦言，目前復飛的有維也納、巴黎跟倫敦，但在台灣未解除檢疫隔離的情況下，「訂位狀況並不好」。

孫嘉明也提到，長榮航目前平均每月用油約100萬桶，佔營運成本25%，如果油價漲每漲1美元，成本就會增加100美元。另中轉業務占長榮航客運比重約4成，因此希望先開放入境轉機，目前也正跟指揮中心溝通中。

貨運方面，日前長榮宣布2025年起陸續執行3架波音777-300ER客機改貨機工程，提升1成運能。

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孫嘉明今天被詢及時說明，即將改成貨機的客機已折舊18年，對長榮航來說殘值已趨近於0，改成貨機後至少可用8年。但貨機尚未有開拓歐洲線的規劃，因長榮航空只有11架貨機，加上歐洲線成本高，維持當前經營的北美線效益較大。

長榮航空今天與日本青森縣合作舉辦的「青森零距離」特展，即日起至20日開放民眾參觀，凡捐贈一張發票即可免費入場，現場布置青森縣蘋果製成的蘋果牆，並展出長達15公尺的青森浮世繪、長榮787客機的皇璽桂冠艙座椅，及搭配青森夜景的擬真787舷窗，打造乘商務艙飛往青森的氛圍。（編輯：黃國倫）1110318