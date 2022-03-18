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全體券商2月獲利月增4倍 累計前2月年減6成

2022/3/18 19:27
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（中央社記者潘智義台北18日電）台灣證券交易所今天公布統計，全體證券商2月稅後淨利新台幣49.83億元，較1月大增40.55億元，增幅約436.96%；累計1至2月全體證券商稅後淨利59.1億元，較去年同期衰退94.72億元，減幅約61.58%。

證交所指出，2月大盤總成交值約4.633兆元，較1月減少11.94%，使證券商經紀手續費較1月減少；2月自營出售證券利益及證券評價利益較多，使證券商自營業務轉盈，達13.33億元，且較1月淨損失成長43.75億元；2月承銷證券評價利益較多，使證券商承銷業務淨利達6.97億元，較1月成長13.89%。

證交所統計，今年1至2月累計券商經紀業務淨利為99.78億元，年減17.11%，主因大盤總成交值較去年同期減少。

另外，證券商今年1至2月自營業務呈現淨損失17.1億元，較去年同期衰退71.38億元，減幅約131.5%，主因今年1至2月加權股價指數為下跌趨勢，去年同期則為上漲趨勢。

證券商今年1至2月承銷業務淨利13.09億元，較去年同期成長1.51億元，增幅約13.04%。（編輯：楊蘭軒）1110318

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