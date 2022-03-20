美台升息消除不確定性 法人：台股多頭有望加速

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（中央社記者吳家豪台北20日電）美國與中國就烏克蘭危機對話，加上美國聯邦準備理事會（Fed）官員言論更加鷹派，美股4大指數18日收紅。法人表示，美國與台灣接連宣布升息，不確定因素塵埃落定，台股多頭有望加速。

伺服器機殼廠勤誠將於21日召開法人說明會，22日登場的法說會包括鴻海旗下工業電腦廠樺漢和電競大廠微星，23日法說會有低軌道衛星概念股昇達科及塑化股台聚。

美股道瓊工業指數上週五終場上漲274.17點，或0.80%，收在34754.93點；標準普爾500指數上漲51.45點，或1.17%，收在4463.12點；以科技股為主的那斯達克指數上漲279.06點，或2.05%，收在13893.84點；費城半導體指數上漲67.750點，或2.01%，收在3432.298點。

台股18日處於震盪整理走勢，不過受到美國Fed正式啟動升息循環的提振下，金融股表現相對穩健、為大盤提供支撐，電子股則漲跌互見，加權指數終場小漲8.3點，收在17456.52點，成交值新台幣3646.91 億元，週線翻紅。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，美國Fed的升息決議與整體方向在市場預期之內，隨著不確定性消除，有利台股多頭信心回溫。雖然今年縮表與升息同步進行，但第1季市場快速修正，已反映此一不確定性，隨著美國正式啟動升息，台灣也宣布升息後，不確定因素塵埃落定，台股多頭有望加速。

外資動向方面，葉獻文表示，今年累積外資賣超台股金額已經來到4787.24億元，超越去年全年賣超4540.07億元，不過台股表現在全球主要股市中仍相對穩健，且台股企業獲利成長趨勢未變，在半導體產業的關鍵地位更無可取代，研判外資賣超台股除了調節權重之外，也考量美國進入升息循環、資金回流，而非看壞台股基本面。

日盛精選五虎基金投資團隊表示，對股市而言，台灣央行升息不至於衝擊資金動能，將反應出台灣經濟維持強勁力道。台灣是以出口為導向的經濟體，因此首要關注Fed動向，過去Fed升息後1到2個月內，台股表現以震盪為主，但由於升息主要伴隨經濟復甦，整個升息週期股市通常會上漲。

就類股而言，日盛精選五虎基金投資團隊指出，央行升息對金融股有正面效益，獲利將維持高檔，且資本適足率充足，持續看好今年金融業營運。此外，半導體供應鏈、5G手機、伺服器、汽車電子等族群也可持續關注。（編輯：楊凱翔）1110320