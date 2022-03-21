前2月僑外投資金額逾17億美元 年增100.91%

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（中央社記者梁珮綺台北21日電）經濟部今天公布今年前2月僑外投資件數為300件，年減21.47%，不過，由於核准丹麥能源商哥本哈根增資彰芳離岸風場及日立取得永大機電股份等案，帶動投資金額增至17億5589萬3000美元，年增100.91%。

經濟部投資審議委員會今天公布111年前2月僑外投資、陸資來台投資、對外投資、對中國大陸投資4類核准案件與金額的相關統計。

統計顯示，今年前2月僑外投資件數為300件、年減21.47%，雖仍為雙位數衰退，但跌幅已逐漸收斂，且投資金額在大案貢獻下，增至17億5589萬3000美元（約新台幣526億7679萬元），年增100.91%。

根據投審會資料，投資大案分別是丹麥能源商哥本哈根以新台幣105.6億元增加貸款投資彰芳離岸風場，以及日商日立以新台幣246.7億取得永大機電股份。

在新設公司方面，投審會今年前2月核准174件，投資金額約7311萬893美元（約新台幣21億9332萬6800元）；新南向國家來台投資件數則有66件、年減12%，金額為1億3675萬美元（約新台幣41億250萬元）、年增5.21%，主要投資來源地是新加坡、泰國及澳大利亞。

陸資來台投資件數部分，今年前2月核准9件，年增80%，投資金額為582萬7000美元（約新台幣1億7481萬元），較上年同期減少56%%，投審會說明，主要是去年同期比較基期偏高所致。

對外投資方面，今年前2月共核准80件、年增50.94%，金額為7億4184萬8000美元（約新台幣222億5544萬元），較上年同期減少22.13%。

至於赴新南向國家投資部分，共核准23件、年增35.29%，投資金額約2億1003萬1000美元（約新台幣63億93萬元），年減72.4%，投資主要集中在越南、新加坡、柬埔寨。

對中國大陸投資方面，共核准74件，較去年同期增加17.46%，投資金額約4億6842萬美元（約新台幣140億5260萬元），年成長10.59%。（編輯：趙蔚蘭）1110321