壽險金控今年有望多配息？ 黃天牧：適度反映獲利

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北21日電）去年5大壽險金控大賺新台幣近4000億元，市場關注壽險業是否有望獲金管會核准多上繳現金股利給母金控，金管會主委黃天牧說，去年壽險金控獲利都不錯，會個別考量，適度讓公司反映去年獲利。

受惠資本市場多頭行情，去年15家上市櫃金控獲利創下歷史新高，高達5806億元，其中國泰金、富邦金、新光金、中信金、開發金5家壽險金控獲利合計逾3900億元，貢獻整體金控獲利近7成。

壽險業若能獲准多上繳現金股利給金控，壽險金控即有望多配發現金股利。黃天牧今天在立法院財委會前接受媒體聯訪表示，保險業是否可配發現金股利，保險局都有一個公式，去年金控獲利、尤其有壽險的金控表現都不錯，保險局也會就各公司個別考量。

黃天牧表示，每個公司情況不同，接軌IFRS17（國際財務報導準則第17號公報）等保險業新制的財務負擔也不一樣，保險局會在既有基礎上，和各公司個別討論；至於接軌準備做得比較充足的壽險公司，是否較有機會被核准多發一點，黃天牧回應「合理」。

他也提到，「去年獲利應該會適度讓公司有反映，會有一個合理的安排」。（編輯：翟思嘉）1110321