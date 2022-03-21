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研調：電子標籤成長高於預期 電子紙彩色化具動能

2022/3/21 13:36
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（中央社記者潘智義台北21日電）研調機構DIGITIMES Research今天指出，電子書閱讀器仍是電子紙顯示器主要應用，但電子標籤、數位電子看板應用成長高於預期，彩色化可望成電子紙顯示器市場成長動力。

DIGITIMES Research分析師楊仁杰透過新聞稿說明，電子紙彩色化進程迅速，無論傳統彩色濾光片、區彩微杯、全彩電子墨水等技術，都有長足進步；目前非電子書業者對彩色電子紙接受度高於電子書業者。

楊仁杰表示，為因應需求，元太2021年起針對電子墨水材料進行大幅度擴產，目標於2022年底，將電子墨水產能提升至2021年11月的4倍。

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他解釋，電子書閱讀器仍是電子紙顯示器最主要應用，目前已有數家電子書業者開始採用彩色電子紙；由於最大客戶亞馬遜（Amazon）對採用彩色電子紙仍有疑慮，元太一方面持續改進彩色電子紙的顯示特性，另一方面積極將彩色電子紙推向電子標籤、數位看板等非電子書應用，且在部分應用已與液晶顯示器（TFT LCD）技術具抗衡實力。

他直言，元太自主導電子紙市場以來，並未積極擴增產能，直到電子紙彩色化帶動需求增加，使其對電子紙市場發展更具信心，投資擴增電子墨水產能，且首度將微杯與微膠囊（micro capsule）兩種不同技術的電子墨水放在同一產線生產。（編輯：張均懋）1110321

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