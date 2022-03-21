Whoscall開發商考慮台灣或日本IPO 拚訂閱營收過半

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陌生來電辨識軟體Whoscall開發商Gogolook執行長郭建甫21日受訪說，由於廣告收入難以自行掌控，Gogolook從3年前跨入訂閱制，初期訂閱制營收占比不到1成，現在已提升到3成左右，今年將力拚過半。中央社記者吳家豪攝 111年3月21日

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（中央社記者吳家豪台北21日電）陌生來電辨識軟體Whoscall全球下載次數破億、用戶超過1400萬，開發商Gogolook執行長郭建甫今天說，考慮1到2年內在台灣或日本進行首次公開發行（IPO），目前訂閱制營收占比約3成，今年將力拚過半。

郭建甫今天出席媒體交流會時接受中央社記者提問表示，已規劃在1到2年內IPO，詳細時間無法透露，還在準備當中。台灣一定是IPO地點的選項之一，此外Gogolook也持續投資日本市場，會是另一個選項，其他地點暫時不會考慮。

他說，Gogolook仍積極投資海外市場，追求的並非獲利，而是成長率，將會有計畫性進行投資。

郭建甫也透露，Gogolook從2016年開始打造廣告變現的商業模式，發現廣告收入難以自行掌控，因此3年前跨入訂閱制，初期訂閱制營收占比不到1成，現在已提升到3成左右，今年將力拚過半；但未來仍會保留免費版本，同時在訂閱制服務加入新功能。

Gogolook主要市場包括台灣、香港、泰國、馬來西亞、韓國、日本、巴西，最大市場台灣的每月活躍用戶超過700萬，去年在日本和東南亞市場滲透率顯著成長。

郭建甫說，Gogolook轉向訂閱制後，每年訂閱制營收都翻倍成長，去年底開始加速布局企業解決方案，包括軟體即服務（SaaS）；最近透過策略投資方式跨入區塊鏈，研發區塊鏈防詐技術。

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為了加速成長，Gogolook今年擴大招募5成人力，預計擴增到150人以上，職缺包括軟體工程師、資料分析師、資料科學家、產品經理、產品設計師、業務開發、人資、行銷等。除了法定年假之外，新人入職首年即享有20天的自我實現假，可用來陪伴家人、旅遊或在家追劇。

郭建甫說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情帶給全球企業啟示之一，就是原來員工不進辦公室並非世界末日。只要流程與機制設計得宜，加上不斷進化的資訊工具，遠端工作的生產效能可能更高。（編輯：趙蔚蘭）1110321