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友達加入RE100 宣示2050年全面使用再生能源

2022/3/21 20:22
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（中央社記者潘智義台北21日電）面板廠友達光電今天宣布，正式成為全球再生能源倡議組織（RE100）會員，同時也是全球顯示器製造業中首家承諾於2050年全面使用再生能源的企業。

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友達透過新聞稿指出，秉持環境永續的責任，友達也是在全球公信力審查通過的科學減碳目標（Science -Based Targets，SBT）基礎下，逐年降低碳排總量，承諾於2025年達成絕對減碳25%，並於2030年實現所有辦公據點零碳排，未來也將接軌世界趨勢，朝2050年淨零目標努力。

友達董事長彭双浪表示，2022年是友達對抗氣候變遷的重要里程碑，不僅加入RE100，確立再生能源使用目標；做為創組「台灣氣候聯盟」的企業之一，將碳管理延伸至供應鏈夥伴，以深厚的智慧製造能力為基礎，由內而外引領價值鏈，實現綠色生產承諾，落實風險控管，強化營運持續管理，邁向企業永續發展。（編輯：楊凱翔）1110321

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