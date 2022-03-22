台積電南科設廠帶動 台南車位5年漲幅居七都之冠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北22日電）租屋平台今天公布，以2021年平面車位總價與房屋單價相比，七都中台北市買車位最划算；漲幅方面，台積電設廠南科不僅帶動房價，台南市平面車位總價5年內漲30%，居七都之冠。

591房屋交易網今天發布新聞稿指出，以591實價登錄計算七都平面車位價格與區域房屋單價相差倍數，台北市2021年平面車位總價260萬元，雖居七都之冠，但與當年度每坪房價70.5萬相差3.7倍，CP值（成本效益比）較其他縣市划算。

買平面車位CP值次高則是新竹縣市，2021年平面車位總價130萬元，與每坪房價26.1萬元相差5倍；接著是新北市，2021年平面車位總價195萬元，與每坪房價38萬元相差5.1倍。

CP值最低的則是高雄市，當地2021年平面車位總價161萬元，房屋每坪單價20.7萬元，相差倍數達7.8倍，成為七都中車位最不划算的縣市。

平面車位總價漲幅部分，台南市漲幅最大。2017年台南市平面車位總價100萬元，2021年已漲至130萬元，漲幅達30%；漲價主因是近年台積電赴台南科技園區設廠帶動房價，車位價格搭上房市一起升高。

桃園市因居住不少雙北通勤人口，使車位成為生活必需品，當地平面車位總價從2017年128萬元漲至2021年160萬元，漲約25%，幅度居次。

台中市則因台商資金回流、交通建設與公共工程陸續到位，吸引外來人口移居，當地平面車位總價從2017年120萬元，漲至2021年145萬元，漲幅20.8%，漲幅位居第3。（編輯：張均懋）1110322