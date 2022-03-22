耗水費預計7月上路 水利署擬擴大國營事業節水要求

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北22日電）大用水戶耗水費預計7月1日上路，水利署今天表示，目前正針對各業別節水回收率條件等減徵細節進行討論，朝向加大港務、鐵路公司等國營事業節水要求，並放寬鋼鐵業等節水率良好行業徵收條件，盼最大化節水效益。

經濟部去年底預告耗水費草案，規劃今年7月1日正式實施，針對每月用水逾9000度的大用水戶，枯水期每度徵收新台幣3元，並會視節水回收率情形減收優待。

水利署副署長王藝峰今天出席「2022節水榮耀頒獎典禮」，接受媒體訪問時表示，廠商節水回收率計算，除以用水計畫書審查標準為原則，也考慮加大國營事業節水要求；或者針對節水成效良好行業，給予減徵優惠。

王藝峰說明，例如港務、軌道公司特性是場域大，要進行雨水儲留或其他節水措施，只要能採取行動、投資就做得到，盼由政府帶頭，也會邀請鐵路局、交通單位等進行溝通討論，達到更節水效果。

至於節水成效良好行業，王藝峰指出，部分行業、例如中鋼等鋼鐵業節水率已達9成，要再更加節水並非容易，因此會稍微放寬規定，意即透過獎勵給予他們節水肯定。

王藝峰補充，目前正在跨部會協調細節，一有共識就會與工總、科學園區、加工出口區廠廠商等進行個別座談，讓他們充分了解訂定原因，「只有一個原則，就是促使大家節約用水」。

水利署補充，耗水費規劃今年7月1日實施，耗水費每年徵收1次；由於豐水期不收費，實際收費的枯水期從當年度11月起算，收費時間將落在112年6月。（編輯：黃國倫）1110322