台嘉碩訂單能見度上看5個月 車用業績占比提升

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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）石英元件廠台嘉碩目前能見度約4個月至5個月，預估今年車用業績和占比可續提升，持續看好電動車帶動頻率元件需求，第1季中國大陸業績占比可降到2成以下。

台嘉碩今天下午受邀參加券商舉辦線上法人說明會，展望第1季營運表現，台嘉碩總經理陳瑞鴻表示，需觀察國際通膨、俄羅斯與烏克蘭戰爭，以及中國大陸封城管理COVID-19疫情等變數。

台嘉碩預估，今年行動和物聯網業績估年減10%至20%，主要是通膨因素對大量低價3C消費產品影響較明顯，網通業績可年增15%至25%，車用業績可年增10%至15%。

在市場端，台嘉碩預估今年中國大陸業績年減10%至20%，台灣和美國業績可各年增10%至20%，歐洲市場業績看年增5%至15%。

陳瑞鴻預估，今年車用業績占比有機會較去年第2季29%小幅增加，今年可持續受惠電動車帶動頻率元件需求增加，今年行動和物聯網占比可能較去年下降，Wi-Fi網通應用需求持續帶動石英元件需求增加，第1季中國大陸業績占比將降到2成以下。

轉投資韓國SAWNICS方面，陳瑞鴻指出，去年韓國SAWNICS營收年成長30%，已經遷廠到平澤市，4吋晶圓出貨給中國大陸第一階（tier 1）射頻前端客戶，6吋晶圓也出貨給美系客戶，預估SAWNICS在韓國資本市場掛牌時程將延到2023年第3季。

法人問及原物料價格上揚影響，台嘉碩董事長黃鈺同預估，主要是貴金屬價格有部分影響，目前持續審慎觀察，運輸成本上揚影響不大，整體通膨變數影響不大。

法人預估，台嘉碩今年毛利率可維持在去年第3季和第4季平均水準。

談到訂單能見度，陳瑞鴻預估目前台嘉碩能見度約4個月至5個月，黃鈺同指出，外部環境變數多，網通和車用客戶願意給能見度較長的訂單。

價格部份，黃鈺同表示，消費電子用石英元件價格有些壓力，不過濾波器價格未有太大變動，台嘉碩今年要守住工控和車用等高單價產品，上半年可能無法調漲價格，下半年若通膨緩解、俄烏戰事有結果、疫情受控，有機會和客戶洽商價格。

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去年第4季車用占台嘉碩整體業績比重29%、行動和物聯網占比31%、網通占比31%，其他占比9%。

台嘉碩去年合併營收新台幣29.31億元，年成長37.19%，創歷史新高，去年合併毛利率24.7%，去年合併營業利益2.29億元，營益率7.81%，去年業外收益有4.15億元，其中包括處分美國子公司RFMi約51%股權給美國Akoustis，相關利益約4.43億元，去年稅後獲利5.37億元，創歷史新高，每股稅後純益5.28元。（編輯：張均懋）1110323