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童子賢：通膨是短期效應 科技發展可帶來有利因素

2022/3/23 18:30
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（中央社記者吳家豪台北23日電）台北市電腦公會榮譽理事長、和碩董事長童子賢今天表示，只要人類社會運用科技、提高生產和服務效率，通膨只是短期效應，科技發展可帶來有利因素，但也要記得好好保護地球。

童子賢今天出席台灣氣候聯盟舉辦的「攜手台灣ICT供應鏈邁向淨零未來」記者會暨國際論壇，於會前接受媒體聯訪，被問及對通膨的看法。

他說，通膨一定會發生，但都是可以克服的；20年前買一台筆記型電腦要付出2個月的薪水，現在只要半個月薪水就買得到。

童子賢表示，民眾在短暫的3個月、6個月內會感覺到物價波動，但只要人類社會運用科技、在提高效率方面做努力，基本上通膨效應只是短期的。長期來看，生產效率和服務效率的提高，可以抵銷通膨帶來的不利後果。

童子賢更以打電話為例，20年前打電話到美國、歐洲要花費不少錢，現在拿起手機通話或連線影像幾乎不用錢，只要付出每個月的基本租金就可以達到，這也是人類社會好好利用科技、網路等許多先進技術，達到提高生產力的成果。

他表示，無論購買筆記型電腦，或5分鐘、10分鐘到一個小時的通訊，基本上都比20年前便宜很多，這就證明科技和生產力的提升、服務效率的提升，有助抵銷通膨帶來購買力降低的不利因素。

童子賢最後強調，科技發展可以帶來有利因素，「但是要記得好好保護地球」。

台灣氣候聯盟由友達、台達電子、台積電、台灣微軟、光寶科技、宏碁、和碩與華碩等企業倡議成立，已於今年2月取得內政部正式許可籌備社團法人，將於7月召開成立大會；聯盟希望能相互合作、幫助台灣中小企業，共同因應及提升能源效率，並落實低碳製造。（編輯：黃國倫）1110323

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