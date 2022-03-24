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MIH聯盟25日夥伴大會 首次海外招商拚電動車出海口

2022/3/24 10:32
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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）鴻海推動的MIH電動車平台聯盟，25日將舉行夥伴大會暨首次海外招商會，包括鴻華先進、美國Lordstown Motors、泰國PTT等，將與MIH會員深度交流，打造電動車出海口。

MIH聯盟日前在官方臉書貼文，夥伴大會暨海外招商會將於25日在台北南港盛大舉辦，此次為MIH會員夥伴專屬活動，將邀請200家至250家會員參與實體盛會。

MIH聯盟預計在活動中宣告重要計畫，此次活動也首次加入海外招商說明會，包括鴻海與裕隆合資的鴻華先進、美國在台協會（AIT）、美國商用電動輕型卡車供應商Lordstown Motors、泰國國家石油集團（PTT）等，將與MIH會員深度交流。

MIH聯盟表示，此次活動包括鴻海的策略夥伴及出海口策略，將對會員進行說明。

根據MIH官網資料，截至今天為止，已有2297家全球軟硬體廠商和公司加入MIH聯盟，3月新加入41家企業，涵蓋全球63個國家和地區。

鴻海董事長劉揚偉先前表示，集團廣納業界心聲，推動MIH聯盟成為中立組織，鴻海打通MIH聯盟的出海口。

鴻海集團自主開發電動巴士Model T正提供智慧城市展台北場接駁服務，鴻海指出，Model T大約65%軟硬體由MIH電動車聯盟會員廠商提供；今年初Model E旗艦轎車及智慧座艙螢幕設計也曝光，其中智慧座艙由MIH聯盟成員提供關鍵零配件的比重在5成左右，未來比重將提高至8成以上。（編輯：張均懋）1110324

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