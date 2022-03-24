工總理監事會議慰留王文淵 4月6日再討論請辭案

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（中央社記者曾智怡台北24日電）工總今天舉行理監事聯席會議，副理事長林明儒表示，工總肯定台塑集團總裁王文淵對產業的奉獻，近期理監事彼此私下聯繫也都希望他繼續留任，因此決議慰留，4月6日的會議中再討論請辭案。

王文淵14日透過台塑發布新聞稿宣布請辭工總理事長，理由是不滿工總秘書長蔡練生因303停電事件擅發新聞稿，作為理事長無法節制秘書長行為等，決定辭去理事長一職。

工總上午舉行理監事聯席會議，會議原定10時開始，按照會議規範，基於尊重理事長本人主持會議權利，等待王文淵兩次5分鐘後，他仍未前來，會議才正式開始，並改由豐興鋼鐵前董事長林明儒主持會議。

由於王文淵與蔡練生兩位主角均未出席，秘書長解任案與理事長請辭案都未討論，聯席會議並更改會議程序，通過決議慰留王文淵，4月6日理監事聯席會議再處理請辭案。

林明儒表示，工總基本原則是團結、和諧，王文淵是工總全票通過的理事長，可說是眾望所歸；有關303停電事件，工總過去一直關心能源政策、能源配比、電價等議題，秘書長蔡練生也多次向王文淵請益，並與學界召開多次能源會議，而王文淵個性力求完美，因此彼此之間有觀念落差。

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不過，林明儒說，「我個人認為事緩則圓」，近期理監事彼此私下聯繫，都希望王文淵繼續留任，因此會再跟王文淵溝通，4月6日再召開理監事聯席會議，做最後決定。

監事會召集人潘俊榮表示，王文淵上任4年以來對工總有形無形都是加分，「4年來大家都知道他的個性，若脾氣好就不是王文淵」，並肯定他對產業界具一定份量和代表性，對工總有幫助，希望大家一起努力邀請他回來，當然最後結果還是尊重他。（編輯：郭無患）1110324