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潘俊榮：工總用熱情慰留王文淵 擇日登門拜會

2022/3/24 12:32
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（中央社記者曾智怡台北24日電）工總上午舉行理監事聯席會議，決議慰留台塑集團總裁王文淵至4月6日，再討論理事長辭呈案。監事會召集人潘俊榮表示，「現在不慰留他，代表過去邀請他是錯誤的」，相信還有協調空間，會用全體理監事熱情和他溝通，擇日登門拜會。

工總今天舉行理監事聯席會議，副理事長林明儒表示，工總肯定王文淵對產業的奉獻，決議慰留他至4月6日的會議中再討論請辭案，這期間由副理事長詹正田代行工總的會務。

針對慰留決定是否為內部預先討論共識，潘俊榮會後接受媒體訪問時表示，「大家有整合一下」，認為工總還是需要他回來，會努力慰留，「這是正確方向」，因為他在台灣產業是龍頭，工總這個平台需要有代表性龍頭。

台塑集團總裁王文淵107年4月以獲得全數票數當選理事長，目前來到第2任，任期至113年屆期。

潘俊榮表示，過去跟理事長許勝雄非常積極邀請他接位，他從一開始不要，因事業體太大、本身太忙，後來經過努力，「現在不慰留他，代表過去邀請他是錯誤的？希望他回來，一年多而已，把它做完」。

潘俊榮強調，會用全體理監事熱情和他溝通，他個性特別但善良，相信有協調空間，會安排時間直接敲門拜會他。

至於秘書長蔡練生留任與否，潘俊榮說，秘書長已經請假，也提過他不想做，「我們絕對尊重」，會為他辦理退休，「留任他沒有意思，我們也要留王文淵，怎麼還去留蔡練生」，並無考慮此部分。（編輯：張均懋）1110324

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