展望第二季 人力銀行：企業有徵才、加薪計畫

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（中央社記者梁珮綺台北24日電）全球景氣穩健復甦，終端需求增溫，人力銀行今天公布第二季景氣展望調查，顯示企業態度樂觀，高達8成9的公司有計畫徵才，創下9年來同期新高，其中又以科技業、製造業、餐旅業、不動產、運輸業求才若渴。

yes123求職網今天公布「虎年第二季景氣暨勞動市場趨勢調查」，顯示企業態度相當樂觀，認為景氣逐漸復甦，高達89.3%企業在第二季有徵才計畫，比例略高於首季的88.2%，也較去年同期的83%高，創下9年來同期新高。

從產業別來看，科技業、傳統製造業、餐飲旅宿與休閒旅遊業、營建與不動產業、運輸與物流倉儲業等5大業別求才若渴，原因包括缺工、填補職缺、因訂單或業務增加而擴編及公司展店而擴編。

調查也發現，企業平均提供的月薪落在新台幣3萬6920元，高於首季調查的3萬6272元，也較去年同期的3萬6227元高，並創9年來同期新高。

除了徵才，企業也多半願意加薪，調查指出，約有57.8%企業將在今年第二季替員工加薪，比例創4年新高，加薪幅度平均為4.4%，不僅如此，有36.6%企業在第二季有員工分紅或發獎金的計畫，回到疫情前水準。

yes123求職網發言人楊宗斌分析，景氣逐漸好轉，因此，企業在調薪、發獎金的意願上，逐漸恢復到2019年的「疫情前」狀態。

「虎年第二季景氣暨勞動市場趨勢調查」網路問卷抽樣調查期間為3月3日至3月18日，企業有效問卷共1046份，信心水準為95%，誤差值為正負3.03個百分點。（編輯：林興盟）1110324