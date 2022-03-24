機械公會：願爭取國防工業商機 成為新護國神山

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（中央社記者鍾榮峰台中24日電）台灣機械公會理事長魏燦文今天表示，觀察俄烏戰事，國防工業自主化非常關鍵，他建議國防工業應與機械業密切配合，釋出商機，讓機械產業成為台灣護國神山群。

台灣機械工業同業公會今天下午在台中舉行會員代表大會，魏燦文致詞表示，今年全球勢必走向加速開放腳步，加上從去年下半年開始機械產業訂單火熱，出口持續暢旺；從產業來看，台灣機械業訂單能見度可看到第3季，產業真的是暢旺，「這是過去30年至40年沒看過的榮景」。

魏燦文說，儘管今年2月下旬爆發俄羅斯入侵烏克蘭戰事，影響全球局勢，不過根據機械公會統計資料，去年俄羅斯占台灣機械出口第21名，占比僅0.8%，金額2.76億美元，俄羅斯對台灣機械產業影響有限，但對個別企業仍有一定影響。

魏燦文說，藉由俄烏戰爭的警醒，必須提醒政府相關單位，要保持戰略性思維，機械產業是實現國防與戰備及民生物資自主的重要關鍵，在維持產業彈性與活性上，不能僅僅思考市場經濟規模，也要讓機械產業成為護國神山群。

他指出，國防工業應與機械業密切配合，才能讓台灣國防工業自主，建議國防工業可考量台灣機械業本身的實力，釋出商機，部分項目轉發給民間機械製造業者、與本地機械業結合，讓機械業打造自主國防工業，讓機械產業成為台灣第2個護國神山，藉此讓國防工業自主化。

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談及俄烏戰爭對台灣機械業實際影響，魏燦文接受媒體採訪表示，部分會員廠商有俄羅斯客戶，以民生工業用機械設備為主，例如塑膠中空吹塑成型機等，有俄羅斯客戶買家比台灣廠商更著急，希望正常出貨，提早收到設備，因此先預付訂金，俄烏戰爭對會員廠商影響不大。

機械公會日前報告指出，俄羅斯出口對整體機械產業影響有限，但國際制裁升溫，對個別企業仍有一定影響，受影響機械業者近60家，受影響訂單約690萬美元。（編輯：郭無患）1110324