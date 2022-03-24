受惠美國製造 台今年機械出口值估破360億美元創新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣機械工業同業公會24日下午在台中舉行會員代表大會，理事長魏燦文看好今年台灣機械業產值和出口值再創新高。中央社記者鍾榮峰攝 111年3月24日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台中24日電）台灣機械公會理事長魏燦文今天表示，美國恢復對中國352項產品關稅豁免，對台灣機械業沒影響，廠商持續受惠美國市場拉貨，預估今年機械業產值突破新台幣1.5兆元、出口值破360億美元，再創新高。

台灣機械工業同業公會今天下午在台中舉行會員代表大會，魏燦文會前接受媒體採訪，談到美國政府今天宣布將恢復對中國352項產品的關稅豁免，魏燦文指出，對台灣機械業沒有太大影響，對美輸出持續受惠「在美國製造」效益，包括工具機、木工機械、塑膠機械等設備均受益。

魏燦文以自身鳳記國際機械公司為例，3年前前任美國總統川普倡議美國製造，鳳記國際機械就明顯受惠美國市場拉貨，每年來自美國客戶業績成長30%至40%，今年美國市場出口值占比超過4成，將近一半訂單來自美國。

展望今年台灣機械業表現，魏燦文預估今年台灣機械業產值可突破新台幣1.5兆元，較去年1.3兆元明顯成長，幅度可到15%以上，創歷史新高；今年台灣機械業出口值估突破360億美元，較去年331.4億美元成長，也可創新高。

魏燦文指出，除了美國市場成長動能強，包括印度、中東、非洲、南美等市場也同步成長，因為各國都希望賺錢、拚經濟，台灣廠商在產業機械的性價比、性能、價格等出類拔萃，他說，「以前沒有聽過的國家、也在買設備」，需要機械設備進口。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他以鳳記國際機械為利，阿根廷和巴西客戶積極拉貨，「一台機器還沒出口、又預下訂單」，急單湧現，「這是過去40年來沒有看過的榮景」，客戶要採購最先進 全自動、省電的設備。

魏燦文說，鳳記國際機械預估1月仍有匯損因素，2月恢復正常，3月可賺錢獲利，公司到今年底訂單滿載，「現在有訂單是開心的煩惱」，因為還有關鍵零組件 缺料、原物料價格上漲、國際運費高、俄羅斯入侵烏克蘭戰爭、新台幣匯率等變數，牽涉到產品交期，今年接單和出貨有2成落差，因此公司目前暫不接單，到10月再評估是否續接單，鳳記國際機械已先預購材料和零配件，備貨量倍增，目前原物料和零配件供應沒有影響。（編輯：趙蔚蘭）1110324