智慧城市展高雄場開幕 中華電、遠傳助港都升級

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（中央社記者江明晏台北24日電）「2022智慧城市展」台北場進入第3天，首屆「高雄智慧城市展」也在今天開幕，中華電將打造高雄成智慧城市輸出南向基地，遠傳展出5G智慧旅運、交通低碳解決方案等，加速港都升級。

中華電信以「數位創新視界擘造智慧新城市」為主軸，於高雄展區打造6項智慧應用展項，呈現中華電信5G垂直整合數位服務及各式落地應用成果。

中華電信董事長謝繼茂表示，今天出席參加首次於高雄展出的智慧城市展，展現對高雄推動5G AIoT的支持，並期盼與高雄市繼續共同擘造智慧港灣城市。

中華電信表示，與高雄市政府合作發展數位城市治理，並同時推展企業智慧應用落地與國際輸出發展，讓高雄市成為智慧城市輸出的南向基地。

此外，中華電信針對地方政府、公共部門，以及企業客戶，聚焦於5G、AIoT、雲端、IDC、資安等創新數位應用，提昇政府機構及企業客戶價值，促進百業升級，並向海外拓展全球數位商機。

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遠傳在北、高兩地同步參展，在高雄的展出更聚焦創新應用融合在地需求，包括5G智慧旅運、交通低碳解決方案等，加速港都轉型升級。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，協助台灣面對2050淨零轉型的挑戰，遠傳期望藉由加入「高雄5G AIoT國際大聯盟」以及參與首次「高雄智慧城市展」，協助高雄市讓更豐富的智慧應用落地，建構完整的5G AIoT生態系，並把遠傳ESG及能源管理的經驗帶到高雄，加速高雄轉型綠色低碳城市，邁向碳中和願景。（編輯：黃國倫）1110324