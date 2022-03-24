股東會旺季將來臨 金管會提醒公司注意3變革

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（中央社記者謝方娪台北24日電）5、6月將是股東會旺季，金管會提醒公司注意3變革，包含若要和關係人進行重大資產交易，應先提股東會通過；資本額達百億或外陸資持股達3成以上公司上傳年報和議事手冊時限更提前；公司年報編制內容增加應揭露事項等。

金管會統計，3月已有1家公司登記召開股東會，4月有14家，5月有456家，6月有1580家，合計已有2051家上市櫃及興櫃公司登記召開股東會。

金管會證期局副局長高晶萍今天提醒公開發行公司注意今年3項變革，第一，公發公司或其非屬國內公發公司的子公司向關係人取得或處分資產，交易金額達公發公司總資產10%以上，原則應將資料提交股東會同意後才能進行。

金管會統計，2020年上市櫃及興櫃公司公告申報關係人交易共1554筆，其中交易金額達公司總資產10%以上共36筆，占比僅2.32%，相對不高。不過今年起若公司要進行關係人重大資產交易，必須妥善規劃先提股東常會，否則後續就得再召開股東臨時會取得股東同意，才能進行交易。

第二，314家實收資本額達新台幣100億元或外陸資持股達3成以上上市櫃公司，應分別在股東會召開日14日及30日前將年報、議事手冊電子檔上傳至公開資訊觀測站，相較原先規定的7日和15日更提早，以便股東能更早審閱資料。

對比2021年情況，今年必須提前上傳年報和議事手冊的314家上市櫃公司中，有287家已可在14日前上傳年報、290家可在30日前上傳議事手冊，即有9成以上上市櫃公司已可依新規時限上傳資料。

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第三，為提升年報資訊揭露品質，金管會要求公發公司應以文字敘明個別董事及監察人專業資格與經驗及符合獨立性情形；董事會多元化政策；資通安全政策及風險對公司財業務影響與因應措施。

高晶萍說，若此次公司年報編制內容不符合揭露品質規定，原則上會先輔導公司改善，請公司補充揭露在公開資訊觀測站，若未來持續不改善、不按照規定揭露，金管會將可處24萬元至480萬元不等罰鍰。（編輯：楊凱翔）1110324