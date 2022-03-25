央行：3月25日起調升金融機構準備金乙戶利率

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北25日電）央行17日宣布升息1碼，銀行紛紛配合政策、調整牌告利率，考量銀行資金成本略升，央行今天宣布，即（25）日起調升金融機構準備金乙戶利率。

金融機構準備金乙戶並非針對一般消費者，而是央行依法要求金融機構，對其負債提存一定比率的準備金，以因應支付需求的制度。

金融機構存在央行的準備金可分為甲戶及乙戶兩個帳戶收存，央行官員解釋，銀行可動用甲戶資金做為日常週轉清算所需，沒有給息，乙戶則不能自由動用，因此酌予給息。

央行表示，由於央行理監事會3月17日決議各項政策利率自3月18日起，分別調升0.25個百分點，銀行也配合調整牌告利率；為了反映銀行調升存款利率，央行自3月25日起，也調整金融機構存放央行的準備金乙戶（應提準備額的55%）存款利率。

央行說明，經過公式計算，源自活期性存款部分，調整為年息0.144%、調升0.076個百分點；源自定期性存款部分，調整為年息0.820%、調升0.26個百分點。

另外，源自外資的新台幣活期存款，仍依央行99年12月30日台央業字第0990062027號函規定，全部不給付利息。（編輯：趙蔚蘭）1110325