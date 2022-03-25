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慧洋-KY每股擬發現金股利5.5元 歷年新高

2022/3/25 18:56
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（中央社記者賴言曦台北25日電）受惠航運市場供不應求，散裝航運業者慧洋-KY去年每股稅後盈餘（EPS）達新台幣11.05元；慧洋-KY今天公布，每股擬發配現金股利5.5元，為歷年新高。

慧洋今天透過新聞稿說明，受惠航運市場供不應求，慧洋2021年營業收入191.69億元，營業利益82.58億元，稅後淨利82.45億元，EPS達11.05元，董事會決議擬配發現金股利5.5元；獲利及現金股利均創新高。

慧洋表示，由於產業特性，加上慧洋穩定訂造新船的政策，導致公司負債比偏高，因此慧洋也著手將獲利用於改善財務結構，使慧洋的負債比從2020年底的67.85%，降至2021年底的57.86%，減少10個百分點。

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船隊規劃方面，慧洋指出，2021年慧洋總計交付7艘中小型節能新船，並處分10艘船舶。2022年預計分別有3艘Handy及Panamax加入營運，目前公司船隊規模為137艘，平均船齡約7年。

展望後市，慧洋認為，現階段受到油價飆升、原物料進口國轉往他國採購導致航程增加，接手可能導致運費提升。另散裝船舶自疫情復甦後，仍處於供需失衡的狀態，加上2023年環保新規上路，將使船舶供給更加緊縮，而慧洋擁有最大數量船隊與最高節能船比重，可望持續領先市場。（編輯：蘇志宗）1110325

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