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去年台國際商港貨物吞吐量年增7.7% 終結連3年負成長

2022/3/26 14:52
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（中央社記者潘姿羽台北26日電）台灣去年出口締造佳績，不只反映在貨櫃三雄的亮眼營收表現，根據交通部統計，110年台灣國際商港貨物吞吐量年增7.7%，終結連3年負成長。

主計總處最新國情統計通報引用交通部統計，內容指出，在對外貿易需求強勁帶動下，110年台灣國際商港貨物吞吐量共計2億4590萬公噸，較109年成長7.7%，扭轉連續3年負成長的頹勢。

進一步按港口別觀察，110年貨物吞吐量以高雄港1億2012萬公噸最多、占比達48.8%，台中港7325萬公噸居次、占比為29.8%；吞吐量消長方面，安平港和台北港增幅分別位居前2，各年增25.8%及15.9%，增量則以高雄港增1157萬公噸、年增10.7%最大。

主計總處也指出，110年國際商港進港、出港貨物量各為1億8209萬公噸及6381萬公噸，較109年成長7.2%及9.0%，分別占總吞吐量74.1%及25.9%。

若按商品別觀察，進港商品有6成8屬「礦產品」，「卑金屬（base metal）及其製品」與「化學或有關工業產品」各占8.9%、6.6%，分居第 2、3 位。

出港商品也以「礦產品」最大宗，占29.4%，其他占比逾1成者，依次為「卑金屬及其製品」占22.6%、「塑膠、橡膠及其製品」占18.7%及「化學或有關工業產品」占10.6%。（編輯：翟思嘉）1110326

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