本土增83例今年新高 法人：通膨仍是牽動台股關鍵

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（中央社記者張建中台北27日電）台股上週揚升220.43點，漲幅約1.26%，週線連二紅。法人表示，今天本土新增83例病例，創今年新高，預期對台股影響應有限，通膨仍是影響市場信心的關鍵。

中央流行疫情指揮中心今天公布，國內今天新增203例COVID-19（2019冠狀病毒疾病），分別為83例本土病例及境外移入120例，本土創今年新高。

新光投信董事長劉坤錫說，本土疫情升溫可能影響台股輕微波動，根據過去幾次疫情升高情況，若疫情未再擴大，對台股的影響應有限。他認為，通膨問題對台股的影響較大。

台股24日震盪收小跌22.11點，跌幅0.12%，指數收在17676.95點，整週上漲220.43點，漲幅1.26%，週線連二紅。

安聯投信台股團隊表示，近期台股盤勢快速輪動、上下波動，一方面是因景氣能見度欠佳影響，庫存修正出現差異，另一方面是因為通膨因素影響。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，觀察外資上週由賣轉買，並為2021年12月初以來土洋法人同步買超台股的罕見局面，是否意味國際事件利空已大致去化，值得留意。

安聯投信台股團隊表示，通膨是影響市場信心的關鍵，除通膨可能進而讓各國央行升息壓力升高，通膨也可能影響需求下修。

葉獻文認為，隨著時間即將進入第2季，美國聯準會對於抵禦通膨的態度，包括升息與縮表，將是決定台股與全球股市後市的重要觀察指標。

上市櫃企業去年度財報公告期限步入倒數階段，各家股利政策也陸續出爐，高配息概念股成為盤面資金追逐焦點，葉獻文提醒，投資人選股時仍宜以基本面為優先，以免賺了股息、賠了價差。（編輯：黃國倫）1110327