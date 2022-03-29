中國成本大增速進越南？仁寶：要看客戶承受度

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仁寶旗下奔騰生醫捐贈30台「阿帕契手持式無線超音波系統」予偏鄉離島30間衛生所，仁寶集團在衛福部次長石崇良（右）見證下，舉行捐贈儀式。圖左為仁寶副董事長陳瑞聰。中央社記者江明晏攝 111年3月29日

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（中央社記者江明晏台北29日電）針對中國清零防疫手段，仁寶副董事長陳瑞聰今天坦言，「確實蠻麻煩」，加上缺工讓工資上漲、成本大增，未來是否加速前往越南，他表示，「要看客戶承受度到哪裡」。

針對NB（筆電）市場砍單雜音，他表示，先前法說會已說明，因為疫情趨緩，遠距教學告一段落，有關教育使用的Chromebook確實有需求下降的問題，但其他商用和電競的領域都還有成長。

市場傳出蘋果下修iPhone訂單，他個人認為，「iPhone沒有放緩，還在缺貨、缺料」，通膨雖然會導致物價上升，ICT產品也會漲價，但影響有限。

此外，陳瑞聰去年持續加碼自家網通廠智易股票，陳瑞聰今天表示，看好智易產業前景，已在5G取得相當領先的地位，手中股票絕對不會處分。

仁寶旗下奔騰生醫捐贈30台「阿帕契手持式無線超音波系統」予偏鄉離島30間衛生所，仁寶集團今天在衛福部次長石崇良見證下，舉行捐贈儀式。

陳瑞聰表示，仁寶一直在耕耘醫療產業，就好像一個大拼圖，現在終於拼到中心最難和最核心的地方，投入層面也很廣，包括細胞治療、AI醫療和長照等。

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他表示，仁寶醫療事業多在損益兩平，未來在轉獲利條件下，不排除掛牌走進資本市場，雖然現在醫療對整體營業額占比不大，但絕對是長遠投資，仁寶已入股以血糖機為主的勤立，只有時間5、6年，但勤立已超過10年，且業績相當穩定，若獲利表現佳，目標3年內掛牌。

他透露，仁寶近期取得位於新北市瑞芳的礦工醫院BOT案，將發展智慧長照中心，負責幾百床的長照和醫療設備，投資金額逾新台幣10億元，預計2025年啟用。（編輯：張均懋）1110329