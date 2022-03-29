商用與電競需求強 藍天首季筆電出貨估增雙位數

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（中央社記者吳家豪台北29日電）藍天電腦去年第4季筆電出貨達58萬台、筆電營收新台幣65億元，皆創10年來單季新高；今年在商用及電競需求支撐下，第1季筆電出貨台數、營收有望年增雙位數百分比。

藍天表示，上海實施分區封控，藍天昆山廠仍正常運作，因上海運輸受影響，出貨需等到4月1日後，整體而言對藍天今年第1季營運影響有限。

2021年整體筆電產業受惠遠距教學與宅經濟發酵，商務型、教育及遊戲型筆電需求爆發，帶動藍天筆電事業營收與獲利表現，去年藍海機種銷售比重超過65%，並持續推出利基產品，第4季出貨58萬台，年增35%；單季筆電營收達65億元，年增46%。

累計2021年全年，藍天筆電出貨達207萬台，年增37%；營收突破228億元，年增41%；營業利益率6.6%，年增1.6個百分點。

藍天電腦筆電事業群總經理簡義龍今天出席媒體交流會表示，今年第1季筆電表現一定會比去年同期好，真正挑戰在今年第2季底到第3季，因為去年第2季到第3季藍天「脫困計畫」開始發酵，帶動大量出貨，墊高比較基期。

簡義龍說，藍天筆電目前訂單到4月都沒問題，但能見度比去年稍微短一點，大約2個月，去年可以長達4個月。接下來要備貨中國京東618購物節，如果賣得好，至少上半年營運可以安穩一點，但下半年業界看法相對保守。

簡義龍說，去年藍天筆電出貨207萬台，今年全年有望成長到230萬台以上、約年增11%，看好將逐季成長，理想情況應該會平均售價與出貨量齊揚。

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藍天去年第4季合併營收76.54億元，季增4%，年增40%，創10年來新高；營業毛利13.48億元，年增35%；稅後淨利5.9億元，年增69%；每股盈餘1元，創14季新高。

累計2021年全年藍天合併營收270億元，年增33%，為上市以來新高；營業毛利53.16億元，年增22%；營業利益20.9億元，年增42%；稅後淨利17.96億元，年增169%；每股盈餘3.03元。董事會通過配發現金股利每股2.1元，配發率7成；以今天收盤價32.2元計算，殖利率約6.5%。（編輯：黃國倫）1110329