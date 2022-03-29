丹尼爾投顧5大違規 金管會罰300萬、命令董事長解職

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（中央社記者謝方娪台北29日電）金管會今天宣布丹尼爾投顧有5大違反法令事項，包含持續將公司資金貸予董事長陳文煌作為私用，對此金管會處以新台幣300萬元罰鍰，並命令丹尼爾投顧解除董事長陳文煌職務。

金管會證期局副局長蔡麗玲今天表示，投信投顧公會辦理業務檢查時，發現丹尼爾投顧有5大違規行為，金管會宣布開罰丹尼爾投顧300萬元，為有史以來投顧挨罰金額最高；金管會也命令丹尼爾投顧解除陳文煌職務。

丹尼爾投顧第一大違規是2018年間將公司資金貸予董事長陳文煌，經金管會糾正後，2019年仍持續將公司資金貸予陳文煌私用，影響公司經營甚鉅且屬累犯，違規情節重大。

其次，丹尼爾投顧未經金管會核准就接受一家外國資產公司委任提供行政協助服務；第三，丹尼爾投顧未經金管會核准逕行變更營業處所。

第四，丹尼爾投顧明知並允許業務員兼任其他公司職務，且陳文煌擔任丹尼爾投顧投資研究部門主管期間，也同時擔任自己持股的其他公司職務。

第五，丹尼爾投顧營業處所供陳文煌持股的其他公司設籍並懸掛招牌，未獨立使用。（編輯：楊蘭軒）1110329