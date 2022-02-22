金管會查11家會計師事務所 洗錢防制未改善恐挨罰

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金管會盯洗錢防制，2021年對11家會計師事務所辦理檢查，其中有事務所靠記帳士轉介客戶逾千件，但並未善盡客戶審查程序，引起金管會注意，要求加強風險評估。（示意圖／中央社檔案照片）

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（中央社記者謝方娪台北22日電）金管會盯洗錢防制，2021年對11家會計師事務所辦理檢查，其中有事務所靠記帳士轉介客戶逾千件，但並未善盡客戶審查程序，引起金管會注意，要求加強風險評估，若限期未改善缺失，最高可能吃下新台幣50萬元罰單。

金管會2021年度完成對4家簽證公開發行公司的會計師事務所實地檢查，並委託會計師公會對7家非簽證公開發行公司的會計師事務所進行實地檢查。本次檢查發現事務所在內控及風險評估、個案都出現缺失，金管會已函請事務所改善並將視缺失情節進行處理。

事務所在內控及風險評估方面出現的缺失，主要是有事務所沒有依規定製作洗錢及資恐風險評估報告，或是建立相關內控與稽核制度，或相關制度沒有經過適當層級核定等。

在個案方面出現的缺失，則是有事務所沒有依風險採取合理措施辨識及驗證客戶實質受益人、沒有依規定進行姓名及名稱檢核、沒有在工作底稿記錄個案風險評估等級、沒有註明底稿編製日期或沒有在底稿簽名等。

金管會證期局副局長郭佳君說，本次會計師公會檢查7家非簽證公開發行公司的事務所，發現部分事務所辦理公司資本額查核簽證案件，主要是透過記帳士轉介客戶，多屬於非持續性業務往來且數量龐大，有單家事務所靠記帳士轉介客戶就多達上千件，占整體客戶數的9成。

郭佳君強調，會計師事務所並非不能透過記帳士轉介客戶，但透過記帳士轉介案件，不是事務所平常接觸的客戶，事務所不應只仰賴記帳士的評估資料，而是應善盡執行相關風險評估和客戶審查程序。

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本次遭檢查出缺失的事務所，金管會已限期1個月改善，若會計師事務所屆期沒改善，金管會將可依防制洗錢及打擊資恐辦法處新台幣5萬元至50萬元不等的罰鍰。

金管會自2018年開始對事務所進行洗錢防制相關檢查，包含實地或書面檢查等，截至目前為止，僅1件開罰案件，為有會計師事務所對相關實質受益人沒有善盡客戶審查程序，未落實洗錢防制，2021年5月遭裁罰5萬元。（編輯：林淑媛）1110222