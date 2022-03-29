保險業大賺壽險配息吸睛 金管會證實已有1家申請

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（中央社記者謝方娪台北29日電）受惠資本市場多頭行情，保險業2021年投資收益大豐收，獲利創下史上佳績，截至28日為止，已有1家壽險公司向金管會申請發放現金股利，目前金管會正進行審查。

金管會保險局副局長張玉煇今天表示，截至3月28日為止，已有一家壽險公司向金管會申請發放現金股利，目前尚在審查中。

根據公開資訊觀測站內容，國泰金3月11日代子公司國壽公告董事會通過2021年度盈餘分派案，擬分派新台幣239.18億元的股東現金紅利，此案已函報主管機關審核，實際股東現金紅利金額將視主管機關核定。

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去年15家上市櫃金控獲利達5806億元，創下史上新高，其中國泰金、富邦金、新光金、中信金、開發金5家壽險金控獲利合計逾3900億元，占整體金控獲利近7成。由於保險業發放現金股利須經金管會保險局核准，外界聚焦去年保險業獲利豐收，是否有望反映在今年配息。

金管會主委黃天牧日前表示，去年獲利會適度讓公司有反映，考量各公司接軌IFRS17（國際財務報導準則第17號公報）的財務負擔不同，保險局會在既有基礎上和各公司個別討論；換言之，接軌保險新制準備做得比較充足的公司，將有機會被核准多發一點現金股利。（編輯：楊凱翔）1110329