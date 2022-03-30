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核二廠2號機大修完畢 原能會同意起動運轉

2022/3/30 13:11（3/30 14:43 更新）
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（中央社記者曾智怡台北30日電）核二廠2號機自2月下旬開始大修，原能會今天表示，經整合台電送審文件、大修期間現場查證等，確認機組現場狀態符合起動要求後，同意2號機組起動運轉。預估台電將在2至3日後提出併聯發電申請。

核二廠2號機自2月下旬開始大修，原能會今天表示，自25日接獲台電公司提出核二廠2號機EOC-27大修後再起動臨界申請後，已就送審文件內容進行審查，針對大修作業執行，也赴現場再加強查證。

經整合送審文件、大修期間現場查證及再加強查證結果，確認送審文件內容及機組現場狀態可符合起動要求後，原能會今天同意2號機組起動運轉。

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原能會表示，核二廠2號機將依程序逐步抽棒達臨界，並進行臨界及併聯前的相關測試及檢查，預估約2至3日後，再依程序提出併聯發電申請，確切時程將視現場測試及檢查情形而定；在機組起動階段，原能會也會持續查證、確認電廠相關作業依規定執行。

此外，因應COVID-19疫情變化，原能會除已於大修期間查核電廠防疫作業執行情形外，並要求核二廠持續加強落實相關防疫措施且滾動檢討，以確保機組後續起動運轉穩定與安全。（編輯：郭無患）1110330

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