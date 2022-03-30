北市今年首季破億豪宅12筆成交 近6成無貸款買進

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（中央社記者賴言曦台北30日電）台灣房屋集團今天發布新聞稿指出，2022年台北市實價登錄中，至目前共有12筆逾新台幣億元的豪宅交易，總金額約24億元，其中有7筆是無貸款買進，占整體近6成左右。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2022年台灣高資產客群財富報告指出，超過9成的高資產族群去年財富持續增加，反映市場資金充沛，因此信用貸款管制對於直接現金購屋的客群影響不大。

第一建經研究中心副理張菱育表示，市場上常出現高總價豪宅不貸款的案例，主因是中央銀行近年頻頻釋出選擇性信用管制措施，限制法人及高價住宅的貸款成數，最高貸款成數分別為6成，且沒有寬限期。

張菱育指出，幾輪政策加嚴下，法人及自然人購置高價住宅貸款已降至4成，且因沒寬限期，貸款人還會面對央行升息的不穩定變數。

張育菱提到，上述因素對富豪來說，不如不用貸款，除可避免升息造成還款金額增加，也可減少貸款送件的行政流程，未來若要企業融資，也能保有靈活運用的彈性。（編輯：趙蔚蘭）1110330