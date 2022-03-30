詩肯去年每股賺5.54元 寫7年新高

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（中央社記者江明晏台北30日電）台灣連鎖家具龍頭詩肯公告2021年財報，全年營收新台幣23.9億元，年增12.12%，創歷史新高，稅後純益2.7億元，年增20%，每股純益（EPS）5.54元，是2014年以來新高。

詩肯董事會並決議，每股配發4.4元現金股利，以今天收盤價55.3元計算，現金殖利率約8%。

詩肯表示，去年在歷經三級警戒衝擊消費市場、物流塞車、原物料價格大幅上漲等因素，都對營運造成相當大的壓力，所幸公司體質佳，加上已有2020年經驗，不論是現金流與庫存都有充分準備，且政府第四季推出經濟振興措施，在五倍券效益挹注下，讓營運表現更上一層樓。

詩肯表示，雖然央行日前宣布升息一碼、政府推出系列打房措施，但針對的仍是投機炒房，對於自住需求的購屋行為並不會有太大影響，今年房市交易預期仍會平穩上升，維持熱絡態勢，對於家具業來說，成長動能不虞缺乏。

詩肯指出，台灣防疫有成，加上疫苗覆蓋率提高，今年內需經濟受疫情影響的程度將較前兩年降低，但國際情勢多變，因此今年也將會開發更多元產品，並增加供應商、加強供應鏈管理，盡全力確保消費者需求得到滿足。

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此外，詩肯也說，3月起針對部分商品進行價格調整，可緩解成本、費用高漲的壓力，同時近期也將配合各大商場檔期，進行一連串特賣會，預期可再拉抬一波業績。

詩肯表示，近兩年陸續開出兩家旗艦店，以及異業結盟展出多家量販型門市，效益都相當突出，而今年仍將持續展店腳步，更將密切觀察各大商場變化，5月將進駐秀泰生活高雄岡山店，且北、中、南都有展店計畫，更有多家通路品牌尚在洽談中，今年力拚再創營運高峰。（編輯：林興盟）1110330