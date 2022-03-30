外資買超221億 晶圓雙雄及金融股最獲青睞
2022/3/30 20:13
（中央社記者韓婷婷台北30日電）俄烏停火有望，台股收漲近200點重返17700點大關，創波段新高，外資回頭買超台股新台幣221.29億元，搶補晶圓雙雄台積電、聯電，以及金融股。
台股今天在電金雙軸領軍下開高走高，終場勁揚191.9點，收在17740.56點，成交值新台幣2973.14億元。
三大法人合力買超台股299.64億元，其中外資及陸資買超221.29億元，自營商買超56.34億元，投信買超22.01億元。
外資今天持續回補權王台積電，買超1萬8648張，推動台積電股價重返600元關卡，成為推動指數創波段新高主要動能；買超聯電1萬8939張，居買超第3名。
從外資今天買超前十名個股觀察，有多達7檔金融股，是外資聚焦重點，排序分別為永豐金、金寶、聯電、台積電、中信金、新光金、開發金、台新金、富邦金、兆豐金。
外資賣超前十名個股分別為臺企銀、廣達、台肥、中鋼、華通、期街口布蘭特正2、華邦電、英業達、富采、興農。（編輯：楊凱翔）1110330
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