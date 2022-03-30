商仲：台北頂級辦公室需求高 首季空置率探新低

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（中央社記者賴言曦台北30日電）商仲業者指出，今年首季台北頂級辦公大樓平均月租金為每坪新台幣2932元，較去年上升3.7%，辦公室空置率下探歷史新低1.86%，顯示定點辦公需求仍在，遠端工作模式僅短暫影響市場。

仲量聯行表示，由於市場供不應求，疫後就業與消費市場也持續復甦，頂級辦公室租金在需求帶動下，未來3年內的年成長將維持2%到4%，且在信義區頂級辦公室未來供給有限的情況下，房東惜售僅剩不多的空間，每坪5000元可能將成為新常態。

商用不動產市場方面，2022年首季投資額已達341億元，季交易額為同期中歷史第2高。在壽險業投資穩定收益資產、實體經濟帶動科技、製造業擴廠等需求下，帶動辦公室及工業地產占總交易額近8成；另外，各旅館隨疫情轉型趨勢，帶動交易量向上。

仲量聯行董事總經理趙正義表示，台灣商用不動產市場在疫後的表現十分穩健，交易量回到疫情前水準，顯見市場看好不動產作為防禦型投資的潛力，並將其視為資金避風港。

剛性經濟需求部分，趙正義認為，科技業及製造業出口表現亮眼，購地設廠需求及總部型科技廠辦需求將持續推動工業不動產投資額成長。

辦公空間方面，趙正義指出，疫情雖改變工作模式，但提供員工辦公空間仍是企業所重視的項目，因此辦公空間的需求仍舊穩健。（編輯：林興盟）1110330