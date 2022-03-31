電子弱金融強 台股平盤震盪力守17700點

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（中央社記者張建中台北31日電）台股今天走勢震盪，指數回測17700點關卡後又一度由黑翻紅。金融類股指數一度上揚逾1%，表現相對強勢，電子類股表現相對弱勢，類股指數震盪走跌。

至10時48分，台股加權指數來到17727.70點，小跌12.86點，成交值新台幣1165億元。

傳統產業股漲跌互見，大亞受惠綠能題材，股價一度突破30元關卡，達30.05元，漲幅達5.62%，中電及華新股價同步走高，推升電纜類股指數勁揚逾1.5%，表現強勢。

台玻與和成股價同步走跌，影響玻璃類股指數下挫逾1%，表現相對疲弱。其餘食品、鋼鐵及航運等類股多數僅小幅波動。

台積電董事長劉德音表示，上海因疫情升溫採取分區封控措施，已影響手機等需求，不過台積電資本支出與營運展望不變。台積電股價開高走低，由紅翻黑，一度達594元，下跌6元，影響整體電子類股震盪走跌。

金融股在彰銀、高雄銀、聯邦銀、遠東銀及華南金等股價紛紛走高帶動下，類股指數上漲逾1%，為今天撐盤主力。（編輯：趙蔚蘭）1110331