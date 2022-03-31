全家年增200店 葉榮廷：超商求變就沒有市場飽和

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（中央社記者江明晏台北31日電）全家便利商店董事長葉榮廷表示，疫情沒有拖慢超商展店速度，全家將維持每年新增200店的步伐，且如果便利商店都有針對消費者需求開發新服務，就不會有市場飽和的問題。

全家便利商店今天宣布第4000店達陣，全家董事長葉榮廷在記者會後受訪表示，過去3年台灣超商平均每年都新開500店，即使在疫情下，這個展店速度也不變，未來全家也會秉持過去幾年的步伐，平均每年都增加200店。

但針對超商市場何時會飽和？葉榮廷說明，如果超商是傳統的服務早就飽和了，但如果都有針對消費者需求，一直開發新的服務模式，就不會有飽和問題。

全家已在台邁入4000店里程碑，「板橋廣榮店」導入首創的APP「訂便當」、餐食智取櫃等零接觸服務，更透過FamiSuper選品超市、歐式麵包哈肯铺等專區規劃，符合居家需求；「全家」還引進全智能EC雙溫寄取櫃、EC自取滑軌櫃，優化消費者寄取件體驗。

葉榮廷進一步說，1988年第一家全家登台，當時超商以傳統零售為主，1997年開始導入服務，包括單據代收，接著還有包裹代收等，均已改變超商的獲利模式，現在購物代收的營收金額，已經是傳統零售營收的4到5倍。

而面對疫情後的市場轉變，他表示，「便利商店很習慣應付變動」，去年有一些消費行為的轉變，可以分成兩種來看，第一，非自願式被改變的消費行為，其實只是需求一直被壓抑，第二，因爲疫情影響消費模式，網路購物已成為常態，則算是回不去了。

他強調，過去超商是以滿足即時消費需求為主，但全家早在2到3年前就想要對應到居家生活，例如：推出一系列可加熱即時的調理商品，以「剪刀替代菜刀」，而全家新開發的APP訂便當服務，今年將複製到300個店點。

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也因為零售市場各個競爭者的界線逐漸模糊，他表示，現在這個時代，競爭已從典型走向非典型，未來只要能跟顧客接觸都可能會被定義為通路，與其花很多時間關注同業，不如回應顧客需求，也看好隨著科技進步，超商將能開發更多新的服務。

另一方面，全家也必須積極投入資本支出，擴張物流布建與數位化建構。在倉儲物流進度方面，他表示，台中物流今年至明年已可正式稼動，近期也在湖口新購置土地，將打造新的麵包工廠，新增的物流和鮮食工廠也會在那邊落腳、花蓮同樣新購置一塊土地，會將既有物流量能位移，並滿足新需求。（編輯：趙蔚蘭）1110331